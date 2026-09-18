FT: Венецуела ще премести злато за 4 млрд. долара в Ню Йорк

Венецуелското правителство и опозицията в страната са напът да сключат сделка за прехвърляне на златните резерви на централната банка, оценявани на близо 4 милиар DEFAULT милиарда долара. Ценният метал ще бъде прехвърлен от „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) към Федералната резервна банка на Ню Йорк, съобщава „Файненшъл таймс“.

Проектоспоразумението предвижда временното правителство на Делси Родригес да получи легален контрол върху златото, но без право на незабавна продажба, разкриват четирима източници, запознати с казуса. Вместо това резервът може да послужи като обезпечение за държавен заем. Средствата ще отидат за финансиране на неотложни разходи, включително за възстановяване на щетите от опустошителното двойно земетресение през юни.

Тази потенциална договореност се очертава като един от първите реални резултати от преговорния процес между правителството и опозицията, провеждан с подкрепата на САЩ.

Успешното финализиране на трансакцията ще сложи край на седемгодишен правен спор, започнал през 2019 г. Тогава САЩ, Обединеното кралство и редица други държави признаха опозиционния лидер Хуан Гуайдо за легитимен временен държавен глава. От този момент насам опозицията оспорваше правата върху активите, съхранявани в Лондон, като делото стигна чак до Върховния съд на Великобритания.

Според източниците на изданието техническите параметри все още се уточняват и финализирането на процедурата може да отнеме време.