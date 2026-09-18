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Близо половината германци очакват оставката на Фридрих Мерц до края на годината

Близо половината германци очакват оставката на Фридрих Мерц до края на годината
АП/БТА

Това показва проучване на YouGov

Близо половината германски граждани прогнозират, че канцлерът Фридрих Мерц ще бъде свален от поста си преди края на настоящата година. Данните са от ново изследване на социологическата агенция YouGov, разпространено от ДПА.

Според резултатите от анкетата, обхванала 1611 души, 48% от германците вярват, че Мерц ще напусне канцлерския пост в рамките на годината. Обратното мнение споделят 31 на сто от запитаните, докато 21% нямат конкретна позиция по въпроса.

На фона на сериозния срив в личния си рейтинг, германският лидер е изправен пред риск от нов тежък удар на предстоящите местни избори в две източни провинции тази неделя. Това се случва само две седмици след като крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) постигна категоричен триумф в Саксония-Анхалт.

Именно вотът в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели близо 44% от гласовете, а Християндемократическият съюз (ХДС) на Мерц пропадна до едва 17 на сто, засили сериозно политическите спекулации за евентуалната оставка на канцлера.

Социологическите проучвания за провинция Мекленбург-Предна Померания отреждат на ХДС едва около 7% подкрепа – резултат, който е опасно близък до 5-процентовата бариера за влизане в местния парламент. Подобен вот би се превърнал в най-слабото представяне в историята на партията на регионално и национално ниво след края на Втората световна война.

В същата провинция, броени дни преди вота, лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) успя да изпревари АзГ. Доверието в настоящия премиер на региона и кандидат на ГСДП Мануела Швезиг се покачи до 37 на сто, докато подкрепата за представителя на АзГ Лайф-Ерик Холм отбеляза лек спад до 36%.

Паралелно с това в Берлин проучванията показват минимална преднина за партия „Левите“ пред ХДС, което поставя под реален риск управлението на консерваторите в германската столица и кметския пост там.

Въпреки засилващия се натиск, Фридрих Мерц отхвърля слуховете за своето политическо бъдеще. След провала в Саксония-Анхалт той ясно декларира, че оттеглянето от поста не е опция за него.

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