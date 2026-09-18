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Млад мъж почина след токов удар

Млад мъж почина след токов удар
БТА

Имало е напрежение пред Спешния център в Петрич между близки на починалия и дежурния лекар

Млад мъж почина в Петрич след токов удар, докато ремонтирал къща, предаде БНТ.

Близките му го закарали с личен автомобил в Спешния център в града, където той издъхнал.

След смъртта му пред лечебното заведение се събрали десетки негови роднини и възникнало напрежение. Близките твърдят, че мъжът е бил жив при пристигането си в Спешния център, и обвиняват дежурния лекар в забавена реакция.

Те се съмняват, че не му е оказана навременна медицинска помощ. По думите им при пристигането им не е имало лекар и се е наложило да чакат над един час.

На място са пристигнали полицейски екипи, за да предотвратят сблъсъци между близките на починалия и медицинския екип.

До момента няма официална позиция от Спешния център в града.

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