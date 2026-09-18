Небето на 18 септември: От 9 градуса сутринта до 31 следобед, лятото още не отстъпва

Хладно септемврийско утро и почти летен следобед – така ще изглежда петъкът, 18 септември, в по-голямата част от България. Минималните температури са между 9° и 14°, но през деня термометрите ще достигнат 26°–31°. Валежи не се очакват.

Слънчево и до 31 градуса

В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. След разсейването им над страната ще преобладава слънчево време.

Следобед временно ще се появят повече облаци, но ще остане сухо.

Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Атмосферното налягане ще остане близко до средното за септември.

София – хладно утро и топъл следобед

В София сутринта е около 10°–11°, а през деня ще бъде предимно слънчево и значително по-топло.

По официалната прогноза на НИМХ максималната температура е около 27°, докато някои актуални модели допускат стойности до 28°–29° в градската зона.

Валежи не се очакват.

По Черноморието – сутрешни мъгли, после слънце

По крайбрежието на места сутринта ще има ниска облачност или мъгла, която постепенно ще се разсее.

През деня ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен от източната четвърт.

Максималните температури ще достигнат 24°–26°, температурата на морската вода е 23°–24°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините – добри условия за туризъм

В планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед и без съществени валежи.

Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части северен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

Събота още по-топла, в неделя идват облаци и гръмотевици

В събота, 19 септември, ще остане предимно слънчево. Следобед облачността ще се увеличи над планинските райони на Западна България и само на отделни места е възможен краткотраен дъжд.

Ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат 12°–17°, а максималните ще се повишат до 27°–32°.

В неделя, 20 септември, над западната половина от страната облачността ще стане по-значителна. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на повече места в Западна България ще превали и прегърми. Дневните температури ще започнат леко да се понижават.

В началото на следващата седмица тенденцията е към повече облаци, валежи и чувствително захлаждане, като по-съществен спад на температурите се очертава около 21–22 септември.