Теодора Георгиева: Безследно изчезнал е документът с обвинението срещу Владимир Малинов по делото "Чирен"

Безследно е изчезнало постановлението за привличане на Владимир Малинов като обвиняем по воденото от европейската прокуратура дело "Чирен". Това каза бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева пред "Извън ефир".

В началото на август дългогодишният директор на "Булгартрансгаз" Малинов бе отстранен от поста от кабинета "Радев", но наскоро бе назначен за председател на съвета на директорите на "Газов хъб Балкан" - голямата борса на България за търговия с природен газ.

Името на Малинов бе замесено в поредица сделки и договори, предизвикали големи скандали - като изграждането на "Балкански поток" и разширението на газохранилището в Чирен (опорочени и отменени обществени поръчки). А опозицията и до днес твърди, че именно бившият шеф на "Булгартрансгаз" е един от архитектите на договора на "Булгаргаз" с "Боташ", който според Румен Радев беше много изгоден, а пък се оказа, че се налага да се предоговаря, отбелязва в. "Сега".

Георгиева казва как на 6 март 2025 г. е пратила електронна призовка за явяване на Малинов като обвиняем по делото за разширението на газохранилището "Чирен". По случая той е бил и шеф на "Булгартрансгаз", и министър на енергетиката. Призовката е за 22 март, но се оказва, че това е събота, и затова се избира нова дата - 24 март.

"Постановление за привличане на обвиняем се изготвя от наблюдаващия делегиран прокурор, който е в България. По това време аз изпращам призовката от Люксембург чрез деловодството и Владимир Малинов следва да се яви в българския офис. Т.е. аз няма как да си измисля нещо и да го прати в друга държава на 2000 км, без да е уведомен целият екип, който работи по делото и без да е съставено постановлението по НПК", каза Георгиева. Малинов не се явява, защото е бил болен. "Но след това постановлението за обвинение изчезва. Аз не знам къде е това постановление", допълни тя.

Георгиева смята, че развитието по делото "Чирен" показва следното - въпросът е наднационален, знак към следващия европейски главен прокурор да не пипа където не трябва.

"Това е знак, че може да има корупция на наднационално ниво", посочи тя и допълни, че "това ще е тест за следващия главен прокурор".

Историята около делото "Чирен" е само една от сюжетните нишки, заплетени около Георгиева, която тази седмица, вече с изтекъл мандат на европейски прокурор, беше възстановена от Висшия съдебен съвет като административен съдия в София.