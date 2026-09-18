Румен Миланов: Ивайло Калушев не е бил сътрудник на ДАНС, каква информация би предоставял той

Категорично е опровергано Ивайло Калушев да е бил сътрудник на ДАНС. За какво да е той сътрудник на ДАНС, каква информация ще предостави. Това запита бившият директор на НСБОП и настоящ депутат от ПБ Румен Миланов пред БНТ.

Ако Калушев е бил сътрудник на спецслужбите, то неговата организация трябва да е извършвала някаква дейност, наркотрафик, каза депутатът и запита "те извършвали ли са такава дейност".

"Какво е правила тази структурка горе на Петрохан? Дали е само лични отношения, дали е имало други процеси", продължи с въпросите си Миланов.

"Защо са тези отделени средства и кой ги и отделял за групата на Ивайло Калушев? Защо, с каква цел и кой е отклонявал тези средства (по екопрограми) и кой ги е насочвал натам", запита Миланов.

По думите му "грешките на службите и на ДАНС по случая "Петрохан" се формират от действието, което понякога води до бездействие. Сигналът от ДАНС, подаден до Прокуратурата се движи около осем месеца някъде из държавното обвинение. Защо ДАНС не са потърсили обратна връзка, нея почти я няма.

Миланов обясни своето присъствие на пресконференцията на Прокуратурата по случая "Петрохан", за да види реакцията на всички. Когато се създават дейности, които не са регламентирани по законов ред, тези дейности водят до подобни прояви", каза Румен Миланов.

Той е категоричен, че не бива да се допуска неправителствените организации да изземят мястото и ролята на държавата. Въпросът е кой ги финансира. ДАНС и МВР трябва да проследяват финансирането, допълни Миланов.

За ситуацията в парламента той каза: "Виждам в Народното събрание повече политика, отколкото експертиза".

"От многото промени в службите, се наруши приемствеността", допълни Румен Миланов.