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Парламентът обсъжда промени в правилата за цифровото съдържание и продажбата на стоки

Парламентът обсъжда промени в правилата за цифровото съдържание и продажбата на стоки
БТА

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Илин Димитров, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Росица Карамфилова и Иван Шишков

Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, внесен от Министерския съвет. 

Измененията са насочени към насърчаване на ремонта както в рамките на законовата гаранция, така и след нейното изтичане. Предвижда се потребителите да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година, се посочва в мотивите на законопроекта.

С него се въвежда задължение за производителите на определени категории стоки, за които в правото на ЕС са установени изисквания за ремонтопригодност, да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части и информация за тях.

С предложените промени се цели транспониране в българското законодателство на Директива (ЕС) 2024/1799 от 13 юни 2024 г. относно общите правила за насърчаване на ремонта на стоки. Директивата е част от политиката на Европейския съюз за развитие на кръгова и устойчива икономика и цели удължаване на жизнения цикъл на стоките, намаляване на отпадъците и насърчаване на ремонта като алтернатива на закупуването на нови стоки. Срокът за транспониране е 31 юли 2026 г.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Илин Димитров, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Росица Карамфилова и Иван Шишков.

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