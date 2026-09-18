Венцислав Василев – Зико пред ТАРАЛЕЖ: За младите, социалните мрежи и проблемите в образованието

Резултатите от международното изследване PISA отново поставиха сериозни въпроси пред българското образование. Данните за българските 15-годишни ученици показват значителни затруднения при четенето с разбиране, математиката и природните науки. По четивна грамотност средният резултат на България е 404 точки, а едва 47% от учениците достигат поне базовото второ ниво на представяне. Това поставя страната сред държавите с най-ниски резултати в ЕС.

На фона на тези данни ТАРАЛЕЖ потърси за коментар репортера и инфлуенсър Венцислав Василев – Зико, който често разговаря с хора по различни теми и публикува интервютата си в социалните мрежи.

Според Василев един от проблемите е, че част от подрастващите не проявяват достатъчно интерес към случващото се около тях. По думите му някои млади хора нямат ясна представа какво ги заобикаля и вместо към знанията и образованието насочват вниманието си към това, което е модерно и вървежно в социалните мрежи.

Василев обаче е категоричен, че не трябва всички млади хора да бъдат поставяни под общ знаменател. По негово мнение сред подрастващите има много любознателни деца, които имат желание да учат, да се развиват и да постигат успехи.

Една от темите, които Василев поставя, е влиянието на социалните мрежи.

Като репортер Василев ежедневно се среща с различни хора и разговаря с тях по различни теми. Част от тези срещи показват липса на знания, което често предизвиква реакции в социалните мрежи.

По този въпрос Василев не смята, че хората умишлено се преструват, че не знаят, само за да станат известни с незнанието си. Според него голяма част от хората в действителност не знаят отговорите на въпросите.

По думите му по-голямата част от хората след това изпитват срам от представянето си в интервютата. Той обаче отбелязва, че има и такива, които не проявяват особено притеснение от случилото се и не го възприемат като нещо съществено

Проблемите в образователната система

Според Венцислав Василев има много сериозни проблеми и в образователната система.

Една от темите, на които той обръща особено внимание, е уважението към учителите. Според него липсата на достатъчно уважение към преподавателите е проблем, който също трябва да бъде разглеждан, когато се говори за състоянието на образованието.

Като конкретна мярка Венцислав Василев посочва ограничаването на телефоните в училищата. Василев подчерта, че не трябва всички да бъдат поставяни под общ знаменател. Според него има доста любознателни деца и положителните примери сред младите също трябва да бъдат забелязвани.