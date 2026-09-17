ЕС отпуска 3,3 млрд. евро на Украйна за ракети и дронове

Брюксел подготвя нов паричен транш за украинската отбрана, като Европейският съюз ще отпусне утре на Украйна още 3,3 милиарда евро за покупка на ракети и дронове. Новината бе обявена официално от председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и цитирана по Ройтерс.

В профила си в социалната мрежа Х тя сподели детайли за финансовата инжекция. „Току-що разговарях по телефона с президента (Володимир) Зеленски. Утре ще отпуснем 3,3 млрд. долара на Украйна за покупка на ракети и дронове“, написа ръководителят на ЕК.

Тази спешна финансова помощ идва в момент на критичен дефицит на противовъздушни и далекобойни ракети в украинския арсенал. На фона на зачестилите масирани руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура и цивилни обекти в страната, противовъздушната отбрана на Киев е подложена на извънредно изтощение.

Украинското военно командване неколкократно алармира съюзниците си, че липсата на достатъчно прехващачи за системи като Patriot и IRIS-T оставя небето над големите градове уязвимо, а забавянето на доставките на далекобойно ракетно оръжие ограничава възможностите на армията да поразява руските логистични центрове и военни летища дълбоко зад фронтовата линия.

Украинската ПВО се затруднява допълнително и от използваните от Русия дронове с реактивни двигатели.