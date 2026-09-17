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Кристиан Димитров: Стояхме равностойно срещу Залцбург

Кристиан Димитров: Стояхме равностойно срещу Залцбург
БТА

Капитанът на Левски отчете достойното представяне на „сините“ въпреки загубата с 0:1

Капитанът на Левски Кристиан Димитров остана доволен от представянето на отбора при загубата с 0:1 от Залцбург в първия мач от основната фаза на Лига Европа.

„Представихме се достойно, въпреки че Залцбург е много силен отбор. Мисля, че през второто полувреме играхме по-добре. Имахме няколко ситуации, но за съжаление не успяхме да вкараме“, заяви защитникът пред MAX Sport 3.

Според Димитров Левски е бил равностоен на австрийския съперник и двата отбора са предложили качествен двубой.

Единственият гол падна след центриране и рикошет в крака на капитана. Топката достигна до Харис Табакович, който донесе победата на Залцбург.

„Всичко стана много бързо и нямах представа какво се случва. Просто късмет“, коментира Димитров.

Капитанът добави, че предстоящата пауза ще даде възможност на футболистите на Левски да се възстановят физически и емоционално преди следващите мачове.

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