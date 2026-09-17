На Живо: Левски и Залцбург с един гол разлика на полувремето

Левски се завръща на голямата европейска сцена с престижен сблъсък срещу австрийския гранд РБ Залцбург в турнира Лига Европа. След дълго очакване „сините“ отново ще усетят атмосферата на европейските клубни турнири, а привържениците им се надяват отборът да постави началото на нова запомняща се международна кампания.

Двубоят обещава високо темпо, здрава битка и много емоции, като за „сините“ той носи и по-специално значение - завръщането на клуба там, където неговите фенове вярват, че му е мястото.

Мачът започна равностойно с атаки и за двата отбора.

В 5-тата минута Майкон се намеси убедително в наказателното поле, за да предотврати изстрел на играч на австрийския отбор.

Грешка на защитата на Залцбург в 8-тата минута донесе първия корнер за „сините“.

Астрийците оказаха продължителен натиск, който доведе до опасна атака, но след изчистване на защитата на Левски и нарушение, не се стигна до нищо по-сериозно.

Около 15-тата минута българският тим започна да налага повече контрол върху топката, а играта на отбора остана стабилна.

Първата голова възможност дойде от Око-Флекс, който направи хубав пробив и стреля от границата на наказателното поле, но Завиешицки се справи.

В 20-тата минута Сота Китано извърши второ по-остро нарушение, за да спре действията на Левски, но не получи официално предупреждение.

Играчите на Залцбург продължиха да прилагат по-груба игра, извършвайки множество нарушения.

След добро центриране Табакович стреля във вратата на Вуцов, но вратаря се намеси повече от страхотно.

До 30-тата минута австрийският тим продължи натиска си, но защитата на Левски се справи.

В 32-та минута последва поредица от ъглови удари, които „сините“ си извоюваха.

Само две минути по-късно се наложи Димитров да се намеси критично два пъти след центрирания от фланговете.

В 39-тата минута след дълго центриране топката стигна до Табакович, който стреля и се разписа след неубедителна намеса на Кристиян Димитров.

Само минута след това още едно нарушение на Китано му донесе жълт картон.

Левски упражни натиск в продължение на няколко минути, но играта се накъса поради много нарушения.

Полувремето приключи без добавено време.

Втортата част започна с високо темпо и преса и от двата отбора.

Вуцов допусна сериозна грешка, подавайки топката на съперник в близост до наказателното поле, но успя да спаси два пъти и опасността премина.

Фал срещу Око-Флекс донесе добра статична възможност за българския отбор.

Още едно добро спасяване на Вуцов дойде в 51-та минута на срещата.

След много силен натиск от страна на Залцбург, Сентейес извърши нарушение, което му донесе и жълт картон.

Табакович отново излезе на стрелкова позиция, но този път до удар не се стигна. След като се озова на тревата Табакович получи и жълт картон за симулация.

Първата смяна на Веласкес дойде в 57-та минута, когато Сентейес напусна терена, за да влезе Давид Кусо.

След като се отскубна от защитата на Залцбург, Око-Флекс напредна, но бе фаулиран малко преди наказателното поле. Това донесе и още един картон за австрийския отбор, както и много добро положение за Левски.

Рейналдо бе изведен срещу вратаря на опонентите, но стражът се спави и топката бе изчистена.

Дани Рьол направи своята първа смяна, за да извади предупредения Китано.

Нарушение срещу Търдин донесе още един картон за играч на Залцбург.

След атака по десния фланг за Левски се стигна до още един ъглов удар. Сержиньо центрира към Димитров, но той не успя да насочи топката.

Треньорът на Залцбург продължи освежаването на отбора с двойна смяна.

Още едно нарушение този път на Конате, което даде страхотна възможност на Левски пред наказателното поле. Стигна се до далечен изстрел на Майкон, който обаче бе блокиран.

След 70-тата минута австрийският отбор натисна в последната третина на половината на Левски. Стигна се до корнер, при който Вуцов се намеси.

Веласкес извърши двойна смяна, като изкара Рейналдо и Око-Флекс и пусна в игра Переа и Сула.

Натиск от „сините“ 15 минути преди края на редовното време доведе до няколко поредни центрирания, които обаче бяха изчистени.

Нарушение на Кусо донесе пряк свободен удар за Залцбург близо до границата на наказателното поле на Левски. Той се превърна в удар, който Вуцов успя да отрази перфектно.

Много мощен изстрел на Сержиньо прелетя малко над вратата на съперника.

Малко преди края Залцбург организира добра атака, но тя донесе само корнер за гостите.

Веласкес използва и последните си смени, за да вкара в игра Асен Митков и Стивън Стоянчов. Място за тях направиха Бала и Макун.

В последните минути Левски се изнесе изцяло в атака.

Мачът завърши.

ЛЕВСКИ - РБ ЗАЛЦБУРГ 0:1

Стартов състав на Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Макун, Майкон, Сержиньо, Гашпер Търдин, Око-Флекс, Алекс Сентейес, Евертон Бала, Рейналдо.

Резерви: Луков, Владимиров, Хевертон, Асен Митков, Марко Груич, Мазир Сула, Кусо, Стоянчов, Хуан Переа.

Треньор: Хулио Веласкес

Стартов състав на РБ Залцбург: Кристиан Завиешицки, Николас Фератсшниг, Кевин Бома, Тим Дрекслер, Доминик Шмид, Абубакар Бари, Бартош Мазурек, Едмунд Байдо, Сота Китано, Йорбе Фертесен, Харис Табакович.