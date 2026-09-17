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Български заводи може да сглобяват „убиец на дронове“: ТЕРЕМ влиза в проект за нов ПВО щит

Български заводи може да сглобяват „убиец на дронове“: ТЕРЕМ влиза в проект за нов ПВО щит

Мобилната система открива цели на 75 километра и може да открие огън за по-малко от пет секунди, а българската индустрия получава шанс да участва в производството, интеграцията и поддръжката ѝ

Българската отбранителна индустрия може да направи важна крачка от ремонта на стара техника към производството и поддръжката на модерни системи за противовъздушна отбрана.

Държавният „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ и чешкият производител на бронирана техника SVOS са подписали меморандум за стратегическо индустриално партньорство. Споразумението отваря възможност българската компания да се включи като поддоставчик в производството на мобилната система за противовъздушна отбрана с малък обсег MSHORAD.

Става дума не просто за покупка на готово чуждо въоръжение, а за потенциално участие на България в неговата интеграция, финален монтаж и последваща техническа поддръжка. Именно това може да превърне проекта в индустриална възможност за страната, ако заложените в меморандума намерения бъдат превърнати в конкретни договори.

В основата на системата е чешката бронирана платформа MARS S-330, върху която е интегриран ракетният комплекс RBS 70 NG на шведската компания Saab. Неговата основна задача е да защитава военни формирования, укрепени позиции и критична инфраструктура от нисколетящи самолети, вертолети и дронове.

Ракетите са с лазерно насочване и могат да поразяват цели на разстояние до 9 километра и височина до 5000 метра. Всяка бойна машина носи по три ракети.

Системата разполага и с радар Giraffe 1X, който може да открива цели на разстояние до 75 километра. Високата степен на автоматизация позволява срещу засечен обект да бъде открит огън за по-малко от пет секунди. Така MSHORAD осигурява бърза реакция срещу една от най-сериозните заплахи на съвременното бойно поле – масовото използване на дронове и други нисколетящи цели.

Чешкото министерство на отбраната вече е договорило 24 машини MARS S-330, оборудвани с RBS 70 NG, а според представената информация се водят разговори и с други държави от НАТО.

Партньорството може да обхване и модернизацията на бронирани машини на Българската армия. SVOS предлага технологии за подобряване на балистичната и противоминната защита, включително многослойни стоманени брони, защитни конструкции и балистични стъкла.

„Споразумението е ключово за развитието и надграждането на технологичните и експертните възможности в българо-чешките отношения“, заяви изпълнителният директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ Калин Димитров.

SVOS е първият частен производител на бронирани автомобили в Чехия. Компанията е основана през 1992 г. в Пршеров и произвежда между 3000 и 6000 машини годишно за клиенти в повече от 60 държави. Една от водещите ѝ разработки е модулната бронирана платформа MARS 4×4 с висока проходимост и тегло около 14 тона.

На този етап меморандумът не означава, че производството в България е окончателно договорено. Той обаче дава възможност на ТЕРЕМ да се включи в европейска отбранителна верига с висока добавена стойност – не само като ремонтна база, а като индустриален партньор в изграждането на съвременна противовъздушна система.

И точно тук е по-голямата новина: България може да започне да произвежда част от технологиите, с които Европа изгражда новия си отбранителен щит, вместо единствено да ги купува отвън.

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