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Линията на бедност става 443 евро от 2027 г., социалните помощи се увеличават

Линията на бедност става 443 евро от 2027 г., социалните помощи се увеличават

Новият размер е с 33 евро, или с около 8%, по-висок от настоящите 410 евро, съобщи социалният министър Наталия Ефремова

Правителството определи линията на бедност за 2027 г. на 443 евро. Новият размер е с 33 евро, или с около 8%, по-висок от настоящите 410 евро, съобщи социалният министър Наталия Ефремова.

Промяната ще доведе до автоматично увеличение на редица социални плащания, чийто размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по данни на социалното министерство достигат до около 69 000 души.

Повече средства ще получават и хората с увреждания, тъй като месечната финансова подкрепа за тях се определя като процент от линията на бедност в зависимост от степента на увреждане.

Новият размер ще се отрази и върху целевата помощ за отопление, както и върху средствата за превенция и реинтеграция на деца и подкрепата при отглеждането им от роднини, близки или приемни семейства по Закона за закрила на детето.

За увеличението на различните видове социална подкрепа ще бъдат предвидени допълнително 93 млн. евро. Повече средства ще има и за младежите между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа, както и за определени помощи за безработни.

Ще нарасне и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности. Тя се предоставя при извънредни обстоятелства, включително бедствия, наводнения и пожари и причинени от тях имуществени щети.

Промяната на линията на бедност ще окаже влияние и върху социалната пенсия за старост.

„По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда“, заяви социалният министър.

Линията на бедност представлява доходен праг, използван при определянето на достъпа до и размера на редица социални плащания.

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