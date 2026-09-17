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На фона на протести Франция обяви план за икономии от 54 млрд. евро

На фона на протести Франция обяви план за икономии от 54 млрд. евро
АП/БТА

Проблемът се задълбочава и от разпродажбите на дълговия пазар, които изстреляха лихвите по френските кредити до най-високите им нива от 2008 година насам

Париж предприема драстични фискални мерки, като френското правителство планира мащабни икономии в размер на 54 млрд. евро в бюджета за 2027 г. Целта на орязването е да се спре неконтролируемото разрастване на бюджетния дефицит, обяви днес премиерът Себастиен Льокорню в интервю за Ройтерс на фона на ескалиращи социални недоволства и силен натиск заради скъпите горива.

Пред вестник „Фигаро“ министър-председателят определи този ход като сериозна повратна точка, допълвайки: „Това е значителен обрат. Тези икономии ще ограничат значително разходната машина, чиито разходи продължават да нарастват неумолимо всяка година“.

В контекста на наближаващите президентски избори догодина, кабинетът „Льокорню“ е принуден да балансира държавната сметка за 2027 г., за да укроти дефицита. Това се случва в момент на сериозни трусове на пазара на облигации и растящ гняв сред гласоподавателите заради високите разходи за живот.

Протестната вълна продължава да се засилва, като днес френски рибари организираха блокади на пристанищата в Южна Франция заради скъпата енергия, а само преди два дни служители от редица сектори — от енергетиката до полицията — излязоха в ефективна стачка с искания за по-високи заплати и по-ниски цени на горивата.

Енергийната криза сериозно възпрепятства финализирането на бюджетната рамка, която в края на месеца трябва да влезе за дебати в силно фрагментирания френски парламент. Проблемът се задълбочава и от разпродажбите на дълговия пазар, които изстреляха лихвите по френските кредити до най-високите им нива от 2008 година насам.

Льокорню защити рестрикциите с аргумента, че те са единственият начин да се удържат разходите за социални дейности, бюджетите на местното самоуправление и скъпото обслужване на държавния дълг. Премиерът бе категоричен пред медиите, че без тези извънредни мерки дефицитът за 2027 г. би надхвърлил 6,5 процента от БВП.

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