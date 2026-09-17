Седем ранени при експлозия на военно стрелбище в Швеция

Сериозно произшествие по време на учения в Скандинавския регион вдигна на крак спешните служби, след като седем души бяха ранени при инцидент на военно стрелбище в Централна Швеция, съобщи официално шведската армия.

Местните медии веднага информираха за експлозия, отекнала в същия район, предава агенция Франс прес. Говорителят на въоръжените сили Микаел Огрен потвърди пред АФП, че инцидентът на полигона в Крак е станал малко след 16:00 часа местно време (14:00 часа по Гринуич). Той уточни още, че пострадалите са получили незабавна медицинска помощ и че към момента полицията разглежда случая като трудова злополука.

Проверката на случая показва, че взривът е станал на стрелбището, ползвано от Хусарския полк (K3), който е разположен в крепостта Карлсборг.

Засега, по непотвърдена информация, петима от пострадалите са настанени в интензивно отделение в болницата в Скьовде. От армията изрично уточниха, че ранените не са наборни войници, а петима от тях са щатни служители на въоръжените сили на Швеция.