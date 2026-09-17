Най-важното от света на 17.09.2026-та г.

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за нов пакет санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката беше подкрепена от 262 конгресмени, срещу 159, гласували „против“. Законопроектът „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“ предвижда санкции срещу руски държавни представители, банки и финансови институции, както и срещу кораби от т.нар. „сенчест флот“, използван за превоз на руски енергийни ресурси.

Канада приветства предложението да стане първата страна с нов статут на „асоцииран член“ на Европейския съюз. Премиерът Марк Карни заяви пред Европейския парламент, че по-тясното партньорство с Европа трябва да намали зависимостта на Канада от отделни външни пазари и да засили икономическата и стратегическата ѝ устойчивост, съобщава Асошиейтед прес.

Подготовката за бъдещия двустранен диалог между Пекин и Вашингтон беше поставена на преден план по време на провелия се телефонен разговор между китайския външен министър Ван И и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според официална информация от външното ведомство на Китай, цитирана от Ройтерс, Ван И е подчертал пред американския си колега, че двете страни „трябва добре да се подготвят за следващия етап от контактите на високо равнище в дух на равнопоставеност, уважение и взаимност“.

Съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че държавният глава ще се кандидатира за нов мандат на предсрочни избори, които може да се проведат през април 2028 г. Мехмет Учум посочи, че възможна дата за вота е 16 април 2028 г., съобщават турски медии.

Румъния е напът да излезе от дългата политическа криза, след като държавният глава Никушор Дан предложи евродепутата Зигфрид Мурешан за нов министър-председател. Към момента кандидатът от редиците на Национално-либералната партия е поискал кратък период за размисъл, преди да обяви окончателното си решение.

Сърбия откри фабрика за сглобяване на дронове, произведени в Израел, съобщават местни медии. На откриването присъства сръбският президент Александър Вучич, който обяви, че предприятието ще осигури работа на около 100 души и ще произвежда съвременно оборудване както за сръбската армия, така и за въоръжените сили на други държави.