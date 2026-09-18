МОН със сериозен пакет от мерки с по-строги правила в училище

Министерството на образованието и науката ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината и училищната среда, съобщи пресцентърът на ведомството.

Предложенията са основа за обсъждане по темата с всички заинтересовани страни и имат за цел да осигурят спокойна среда в образователните институции, в която учителите да могат да преподават ефективно, а учениците - да се концентрират, да участват пълноценно в учебния процес и да разкрият потенциала си, поясняват от образователното министерство.

"Вероятно през тази седмица ще представим нашите предложения за подобряване на дисциплината в училище и те са в три групи. Едната е свързана с наказанията и преди да се стигне до крайната мярка за изключване, трябва да има серия от по-леки наказания, за да може учителят да предупреждава с тези наказания ученика", каза на 14 септември министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев пред БНТ.

Той обясни, че втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Целта е да се подскаже на семейството и на останалите учители как детето може да бъде стимулирано.