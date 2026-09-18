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Търсят експерти за удостоверяване на машините за президентския вот

Търсят експерти за удостоверяване на машините за президентския вот
БТА

МИДТ предвижда да привлече до общо осем външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подборът ще бъде в изпълнение на утвърдена процедура от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация набира външни експерти за процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. 

Кандидатите могат да подават своите заявления по електронен път на e-mail: docs@mig.government.bg до 17:30 ч. на 24 септември 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на МИДТ. 

Експертите, желаещи да се включат в процеса по удостоверяване на машините за гласуване, могат да се запознаят с изискванията и да получат допълнителна информация в публикуваната обява на следния адрес.

МИДТ предвижда да привлече до общо осем външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подборът ще бъде в изпълнение на утвърдена процедура от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Тази седмица Централната избирателна комисия определи условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията.

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