Търсят експерти за удостоверяване на машините за президентския вот

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация набира външни експерти за процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Кандидатите могат да подават своите заявления по електронен път на e-mail: docs@mig.government.bg до 17:30 ч. на 24 септември 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на МИДТ.

Експертите, желаещи да се включат в процеса по удостоверяване на машините за гласуване, могат да се запознаят с изискванията и да получат допълнителна информация в публикуваната обява на следния адрес.

МИДТ предвижда да привлече до общо осем външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подборът ще бъде в изпълнение на утвърдена процедура от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Тази седмица Централната избирателна комисия определи условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията.