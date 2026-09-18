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Пореден инцидент с петролен танкер в Ормузкия проток

Пореден инцидент с петролен танкер в Ормузкия проток
БТА/АП

Техеран налага фактическа блокада на протока, откакто Съединените щати и Израел нанесоха удари по Иран в края на февруари

Иранската Революционна гвардия заяви в петък, че е ударила петролен танкер под тоголски флаг в Ормузкия проток, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА.

Техеран налага фактическа блокада на протока, откакто Съединените щати и Израел нанесоха удари по Иран в края на февруари. Ислямската република се стреми да събира такси за преминаване, като атакува кораби, които обвинява в опити да заобиколят предпочитания от нея маршрут.

Според изявлението плаващият под тоголски флаг петролен танкер „Тренд“ е бил засечен и задържан, след като на борда му е избухнал пожар. Инцидентът е свързан с опит за „нелегално преминаване“ през стратегически важния воден път.

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи в четвъртък за инцидент, свързан със сигурността в Ормузкия проток, на 16 морски мили (29,6 км) североизточно от Хасаб, Оман.

UKMTO не предостави подробности за засегнатия кораб и остава неясно дали става дума за същия плавателен съд, посочен от Революционната гвардия.

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