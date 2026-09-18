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Задържан е мъжа, заснет да краде от апартамент в центъра на София

Задържан е мъжа, заснет да краде от апартамент в центъра на София
стопкадър НОВА ТВ

Мъжът е 27-годишен, криминално проявен, регистрирани са кражби и отвличане на автомобил

Задържан е мъжа, заснет да краде от апартамент в центъра на София, съобщи НОВА ТВ. 

Арестът е станал, след като бяха показани кадри как посред нощ мъжът се промъква в жилище в центъра на София. От дома успява да задигне пари, банкови карти и ключ от автомобил. Част от тези вещи са открити у него от органите на реда.

„За 24 часа разбрахме кой е извършителят на кражбата в жилището. След като колегите разбраха неговата самоличност, веднага започнаха да го търсят. Беше заловен на улицата, не се криеше, дори беше облечен със същите дрехи, които се виждат и от излъчените кадри”, разказа началникът на 5 РУ – СДВР  Стефан Тотев.

Мъжът е 27-годишен, криминално проявен, регистрирани са кражби и отвличане на автомобил.

Той привлечен към наказателна отговорност и е задържан за 72 часа. От Софийска районна прокуратура съобщиха, че ще искат постоянното му задържане.

„Интересното е, че след като го задържахме, започнахме да разговаряме с човека. Той ни отведе в своеобразно скривалище. Там намерихме вещи, които са предмет на престъпление от предишните му прояви. Намерихме лаптоп, но не успяхме да открием всички вещи, задигнал по време на кражбата, която беше излъчена. Скривалището му е зад едно дърво, обособена ниша, с храсти. Нямаме информация мъжът да е действал с други хора”.

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