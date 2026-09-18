„КвАРТал фестивал“ променя част от организацията на движението в София

Въвежда се временна организация на движението в част от центъра на София заради „КвАРТал фестивал“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

От 14:00 ч. на 18 септември до 22:30 ч. на 20 септември се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на паркинга пред „Направление Архитектура и Градоустройство“, находящ се между ул. „Сердика“ и ул. „Искър“; на ул. „Триадица“; на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Триадица“ и ул. „Искър“; на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Искър“ и ул. „Екзарх Йосиф“; на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“; на ул. „Сердика“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кирил и Методий“;

на ул. „Веслец“ в участъка между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“; на ул. „Веслец“ в участъка между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кирил и Методий“; на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка между ул. „Бенковски“ и ул. „Будапеща“; пред „Дом на киното“, включително четирите паркоместа; на ул. „Московска“ № 1 (пред „COBA Bar“ и „Coffee Syndicate“); на ул. „Будапеща“ в участъка от ул. „Московска“ до бул. „Княз Александър Дондуков“; на ул. „Струма“.

От 18:00 до 22:30 ч. на 18 септември и от 8:00 до 22:30 ч. на 19 и 20 септември се забранява влизането на пътни превозни средства, като се пропускат превозните средства на организаторите, на горепосочените места.

Тази година „КвАРТал Фестивал" е на тема „Бъдещето на Стария град“ с фокус върху бъдещето на историческия център на София и опазването на неговото културно наследство. В продължение на три дни фестивалът ще събере граждани, архитекти, реставратори, майстори, собственици, инвеститори, институции и политици в търсене на решения за бъдещето на стара София.