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Почистват коритата на Струма и Места в очакване на дъждовете

Почистват коритата на Струма и Места в очакване на дъждовете
Снимка: БТА

Част от коритата в община Благоевград са обрасли

Преди сезона на дъждовете, местните власти и аварийните екипи започват огледи на коритата на големите реки в Югозападна България. Рибари наблюдават, че коритата и на големите, и на малките реки са задръстени от големите дървета, наноси и отпадъци, съобщи БНТ.

Като цяло се притесняваме, но няма какво да направим, не можем със собствени сили да успеем да премахнем цялото това нещо и съобразяваме се с обстоятелствата, каза Денислав Тодоров – рибар

"Има страшно много и растителност и храсти, които са израснали в речното корито, които при наводнение ще задържат боклуци, които ще носи реката. Ако има силен проливен дъжд е съвсем вероятно реката да направи проблем", допълни друг рибар - Крум.

В края на лятото проблемът със замърсяването на реките у нас достига критични нива. С този проблем се сблъскват често и аварийните спасителни екипи.

"Част от коритата тук в община Благоевград и не само, тъй като провеждаме операции в други части на Югозападна България са доста обрасли, на доста места има доста боклуци, които трябва да се почистят, защото знаете какво стана в Струмяни. Там също не се очакваше това да се случи", каза Владимир Филков – ръководител на Аварийно-спасителен отряд– Благоевград.

И рибари и граждански организации се надяват най-критичните места на двете големи реки – Струма и Места да бъдат почистени. Такива мерки спешно вече бяха взети по коритото на река Струма край Бобошево, в област Кюстендил.

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