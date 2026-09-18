Къде се пътува трудно на 18 септември: спират камионите по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“

От 15:00 до 20:00 часа на 18 септември се ограничава движението на камионите над 12 тона по основните направления, излизащи от София. Мярката обхваща АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участък от път I-1 в Благоевградска област и е въведена заради очаквания засилен трафик преди почивните дни за Деня на Независимостта.

АПИ не съобщава за нов тежък инцидент или пълно затваряне на основна автомагистрала. На изход за товарни автомобили обаче трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен.

Ограниченията за камионите

Забраната от 15:00 до 20:00 часа е за камионите над 12 тона, които се движат в направленията извън София. Автомобилите, пътуващи към столицата, ще преминават без това ограничение.

За участъка на АМ „Хемус“ от София до връзката с път I-4 при 87-и км, както и по АМ „Струма“ и път I-1 между пътните възли „Симитли“ и „Кресна“, са предвидени изключения за автобуси и специализирани превози, включително на опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се продукти. По АМ „Тракия“ ограничението не важи за автобусите.

На 18 и 19 септември край Симитли движението към Кулата ще се извършва в две ленти, а към София – в една.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София остава затворено за ремонт. Движението е двупосочно в платното към Варна, като 18 септември е последният обявен ден на тази организация.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също е двупосочен в платното към Варна. Ограничението е обявено до 19 септември.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

В района на 34-и км към София се обследва анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Марица“

Около 68-и км към София движението се извършва в една лента заради ремонт на фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 90 км/ч, а 18 септември е последният обявен ден на ремонта.

Между 109-и и 110-и км към „Капитан Андреево“ се ремонтират фугите на селскостопански подлез и мост. Трафикът преминава в една лента с ограничение до 50 км/ч.

В текущата страница на АПИ остава съобщението от 17 септември за ограничение при 35-и км към „Капитан Андреево“ заради горяло ремарке. В пълния бюлетин към 17:30 часа това ограничение не присъства, но отделно съобщение за възстановяване на движението не е публикувано. Състоянието на този участък трябва да бъде проверено непосредствено преди пътуване.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По последното текущо съобщение на АПИ движението по път II-11 Мизия – Козлодуй при 104-и км се извършва в една лента заради произшествие. Към сутрешната проверка няма отделно съобщение за възстановяване.

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, се преминава в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград движението е поетапно в една лента. Участъкът между приблизително 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-5 при Соколово, в квартал „Любово“ в Габрово и при Крън се подменят камери. Движението се извършва двупосочно в една лента. Аналогична организация има по път I-6 при село Прибой.

Участъкът от път II-27 между Долина и Добрич е затворен до 20 септември. Обходът е през Добрич, Малка Смолница, Златия, Самуилово и Долина. По направлението Добрич – Балчик се преминава поетапно в една лента.

Железопътният прелез по път III-3031 в Павликени остава затворен и днес. По пътя Габрово – Узана движението е спряно от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт. В района на Пчелиново също се работи в една лента заради подмяна на камери.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 18 септември ще бъде предимно слънчево. Следобед облачността временно ще се увеличава, но валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 27 градуса.

В планините също ще бъде предимно слънчево и без валежи. Температурата ще достигне около 21 градуса на 1200 метра и около 14 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с температури между 24 и 26 градуса и вълнение на морето 2–3 бала.