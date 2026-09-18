Правителството подготвя мерки заради високите цени на горивата у нас

След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизела у нас, правителството подготвя мерки за редица сектори като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите.

Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите.

От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и 1,70 евро за бензин А-95.

По-късно днес премиерът Румен Радев събира в Министерския съвет министри и ръководители на институции, с които ще обсъди няколко теми, сред които цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията.

От правителствената пресслужба съобщиха, че от 8:30 часа ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата.