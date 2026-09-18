Румен Радев свиква Съвета по сигурността

Премиерът Румен Радев събира в Министерския съвет министри и ръководители на институции, с които ще обсъди няколко теми, сред които цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията. От правителствената пресслужба съобщиха, че от 8:30 часа ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата.

От 9:00 часа Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

В 10:30 часа на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

От 11:00 часа в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.