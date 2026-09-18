Един ден отпуск, четири дни почивка: Къде да избягаме за 22 септември и колко ще ни струва?

Тази година 22 септември се пада във вторник и с един ден отпуск в понеделник българите могат да превърнат празника в четиридневна почивка - от 19 до 22 септември. Това отваря достатъчно време както за кратко пътуване в България, така и за последно море или градска екскурзия зад граница.

Само няколко дни преди празника все още могат да се открият предложения от около 110 евро на човек за Истанбул до над 1000 евро за по-луксозно пътуване. Проверка на актуалните оферти показва, че бюджетът невинаги определя разстоянието - в някои случаи организирана екскурзия в чужбина може да струва колкото няколко дни в СПА хотел у нас.

България - планина, СПА или последни дни край морето

За хората, които не искат да прекарват голяма част от почивните дни в път, България остава най-лесният вариант. Велинград, Банско, Хисаря, Девин и Сандански са сред логичните дестинации за кратка септемврийска почивка.

Във Велинград например хотелите вече предлагат специални пакети за периода 19-22 септември. СПА Клуб Бор е обявил празничен пакет с три нощувки, закуски и вечери и специална програма за Деня на независимостта.

По-бюджетна алтернатива е да се потърси къща за гости или апартамент в Банско, Добринище, Родопите или някой от възрожденските градове. Така разходите могат да бъдат намалени, особено когато пътуват няколко души и си поделят транспорта и настаняването.

Септември позволява и още един вариант - последна морска почивка за сезона. Южното Черноморие обикновено вече е по-спокойно в сравнение с юли и август, а Созопол, Несебър и районът около Южното Черноморие могат да бъдат вариант за хората, които предпочитат да организират сами пътуването си.

Гърция - още малко лято за около 225 евро

За желаещите да удължат лятото Гърция предлага някои от най-интересните варианти.

Остров Лефкада например може да бъде посетен от 19 до 22 септември за 225 евро. Офертата включва автобусен транспорт от София, три нощувки със закуски, застраховка и туристическа програма. Допълнително могат да се изберат круиз около островите или обиколка на Лефкада.

Така четиридневна островна почивка в Гърция може да остане под 250 евро на човек, ако се пропуснат част от допълнителните екскурзии и разходите на място се контролират.

Истанбул - един от най-евтините варианти зад граница

Изненадващо, сред най-бюджетните предложения около празника се нарежда Истанбул.

За периода 19-22 септември има организирани автобусни екскурзии с две нощувки от 110 евро на човек, като в цената влизат транспорт, закуски и обзорна обиколка. В зависимост от избрания хотел цената се увеличава до около 130-135 евро.

Предлага се и четиридневен вариант с три нощувки от 140 евро, а друга потвърдена програма за същите дати започва от 170 евро.

Това означава, че основният пакет за Истанбул може да струва между приблизително 110–170 евро на човек, макар че допълнителните екскурзии, храна, входни такси и лични разходи могат чувствително да увеличат крайната сметка.

Охрид за четири дни

Друг близък вариант е Охрид. Организирано пътуване между 19 и 22 септември включва три нощувки със закуски, транспорт и посещения на Охрид, Струга и Битоля.

При отпътуване от различни български градове цената е около 96–255 евро на човек, като маршрутът включва още Свети Наум, Билянините извори и възможност за разходка с корабче по Охридското езеро.

Има и оферти с отпътуване от София, които започват от 196 евро за три нощувки.

Албания също влиза в сметките

За хората, които искат да посетят нова държава, но не планират голям бюджет, Албания също се появява сред предложенията за празничния уикенд.

Организирани четиридневни автобусни екскурзии с три нощувки и начало на 19 септември се предлагат от около 249 евро на човек.

Това поставя Албания в приблизително същия ценови диапазон като някои предложения за гръцките острови.

Атина - когато автобусът бъде заменен със самолет

При бюджет над 560 евро на човек възможностите стават значително повече.

За Атина има пакет точно за периода 19-22 септември на цена от 560 евро на човек. В него са включени директни самолетни полети от София, три нощувки със закуски, трансфери и обиколка на гръцката столица.

Допълнително могат да се посетят Пелопонес или островите Порос, Хидра и Егина, но това увеличава общия бюджет.

Санторини - празник с гледка към Егейско море

Ако бюджетът не е основното ограничение, Санторини е сред по-луксозните варианти за четирите дни.

За 19-22 септември има директна самолетна програма от София с три нощувки. Най-ниската намерена цена е 535 евро на човек, или около 1046 лева, при настаняване на двама. В зависимост от хотела пакетът за двама може да достигне над 2000 евро.

В цената на пакетите са включени директният чартърен полет, трансферите и настаняването, а срещу доплащане се предлагат обиколки на острова и круиз до калдерата.

От около 100 евро до няколко хиляди

Проверката показва, че четирите дни около 22 септември могат да изглеждат коренно различно според бюджета.

При най-икономичния вариант организирано пътуване до Истанбул може да започне от около 100 евро на човек. За приблизително 200-240 евро вече се появяват Лефкада, Охрид и Албания. Около и над 500 евро на човек отварят възможност за самолетно пътуване до Атина или Санторини.

А за тези, които не искат да напускат страната, няколко дни в планината, СПА почивка или последно море остават вариант без дълго пътуване и с възможност бюджетът да бъде определен много по-гъвкаво.