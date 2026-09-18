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Абровски: Заложихме 170 млн. евро помощ за земеделските производители

Абровски: Заложихме 170 млн. евро помощ за земеделските производители
Снимка: БТА

Земеделците ще получат по 44 евроцента за литър газьол за компенсация с поскъпването от м.г., каза той

Докато някои спяха лятото под чадърите, правителството не спря да работи за своите граждани. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски след заседанието на срещата между представители на различни институции за справяне с високите цени на горивата. 

Бюджет 2026 г. предвидихме кризите, които се случват сега. Заложихме 170 млн. евро като държавна помощ за земеделските производители. От тези пари 100 млн. евро ще отидат за компенсация на разликата в цената на газьола през 2025 г. и цената през 2026 г. Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър", каза земеделският министър.

Той сравни помощта, която получават селскостопанските производители във Франция и каза, че там по същата мярка получават по 15 евроцента за литър. "В Испания - с 20 евроцента на литър. Гърция не може да си позвали и не е предвидила средства за подпомагане, същото важи и за Румъния. Това, което сме предвидили се случва, има го. Предвидили сме го преди месеци, за да се ползва, когато е най-необходимо на българските граждани", допълни Пламен Абровски.

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