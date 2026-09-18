Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

"Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до намаляване на цената на това гориво на колонките на бензиностанциите. Това е в подкрепа на индустрията и на българите, които ползват газ за колите си. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в МС след заседанието между институциите за набелязване на мерки за справяне с високите цени на горивата.

Той обясни, че се предвиждат директна помощ към най-уязвимите български граждани. "Правителството разработи нов пакет - край на "хеликоптерните пари". Над 550 000 българи с ниски доходи ще получат помощ. Публичен, ученически, медицински транспорт ученици ще получат помощта. Фокусът е върху малките отдалечени населени места, които предлагат не толкова рентабилни линии, но са важни за местното общество", каза Пулев.

Мерките са в общ размер над 300 млн. евро. "Въпреки общото състояние на публичните финанси, сега е времето да активираме тези мерки в полза на българските граждани и индустрията", допълни вицепремиерът.

Около 15 млн. евро ще бъде ефекта в Централния бюджет. Помощта ще е за трите месеца до края на 2026-а година, допълни Пулев.