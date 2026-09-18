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Доклад на ООН: САЩ са извършили военни престъпления при два удара в Иран

Доклад на ООН: САЩ са извършили военни престъпления при два удара в Иран
АП/БТА

Същевременно докладът установява, че иранските власти са извършили престъпления срещу човечеството по време на потушаването на общонационалните протести

Експерти по човешките права към Организацията на обединените нации (ООН) заявиха, че съществуват основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два въздушни удара в Иран, отнели живота на най-малко 177 цивилни. Същевременно докладът установява, че иранските власти са извършили престъпления срещу човечеството по време на потушаването на общонационалните протести.

Независимата международна проучвателна мисия за Иран, в доклад, който ще бъде представен пред Съвета на ООН по човешките права в Женева в понеделник, посочва, че ракетните удари през февруари срещу основно училище в Минаб и спортен комплекс в Ламерд представляват безразборни атаки, причинили смърт на цивилни и щети по гражданска инфраструктура.

„Мисията откри основателни причини да вярва, че Съединените щати са извършили военното престъпление нанасяне на безразборни атаки, водещи до загуба на живот или нараняване на цивилни, или до щети по граждански обекти“, се казва в изявление на мисията.

На 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха война срещу Иран, ракети „Томахоук“ (Tomahawk) поразиха основното училище „Шаджаре Тайебе“ в южния град Минаб, убивайки най-малко 150 души, включително около 120 деца, според ирански официални лица. Иранските държавни медии определят броя на жертвите на 168, повечето от които деца.

Експертите от мисията отбелязват, че училището е било в съседство с военноморски комплекс на Ислямския революционен гвардейски корпус (ИРГК), който също е бил атакуван същия ден, но сградата е била ясно разпознаваема като граждански обект и няма информация да е използвана за военни цели.

Позовавайки се на доказателства, включително медийни съобщения за предварително разследване на американската армия, сочещо отговорността на американските сили, както и на факта, че САЩ са единствената страна в конфликта, притежаваща ракети „Томахоук“, експертите заявиха, че имат основателни причини да смятат, че американските сили са извършили удара.

Докладът заключва, че училището е било „целенасочената точка на удар“, а щетите не са резултат от заблудена ракета или съпътстващи щети от нападението срещу близкия комплекс на ИРГК, цитирайки разкази на оцелели, че сградата е била поразена два пъти.

Мисията също така заявява, че пропускът на САЩ да актуализират информацията за училището в базата си данни за таргетиране и да го потвърдят като военна цел представлява „нещо повече от обикновена небрежност“. В доклада се посочва: „САЩ насочиха ударите си към сградата на училището, като същевременно са били наясно със съществения риск от поразяване на граждански обект и са действали безразсъдно по отношение на възможността това да се случи.“

Пентагонът все още не е публикувал резултатите от своето разследване на удара.

Също на 28 февруари, ракети за прецизен удар PrSM (Precision Strike Missiles) са разпръснали облаци от волфрамови сачми над спортен комплекс и жилищен район в град Ламерд, убивайки между 21 и 22 цивилни, включително седем деца, според ирански служители.

Мисията отново установи, че комплексът е бил ясно идентифицируем като граждански и не откри доказателства за военна употреба. Заключението е, че има основателни причини да се вярва, че САЩ са извършили удара, отчасти защото САЩ са единствената страна в конфликта, която притежава ракети PrSM. Централното командване на САЩ (CENTCOM) отрече да е провеждало каквито и да било удари в Ламерд същия ден и оспори докладите, идентифициращи използваното оръжие като PrSM.

Представител на Държавния департамент заяви, че САЩ не гласуват доверие на констатациите в докладите, допълвайки, че Съветът по човешките права „налага антиамериканска реторика и антисемитизъм“, докато „умиротворява репресивни режими“.

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