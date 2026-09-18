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Иван Демерджиев след вривовете в ЕМКО: Държавата засилва охраната и край частните оръжейни фирми

Иван Демерджиев след вривовете в ЕМКО: Държавата засилва охраната и край частните оръжейни фирми
Снимка: БТА

Обсъдихме защитата и на обекти като складовете на ЕМКО

Сигурността на обекти от критичната инфраструктура и на обекти, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси са обсъдили на заседанието на Съвета по сигурността към МС. Това поясни Вътрешният министър Иван Демерджиев след срещата.

"Установихме сериозна липса на антидрон системи на обектите от критичната инфраструктура. Набелязахме мерки поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да са съобразени със средата, в която се намират.

Обсъдихме състоянието на складовете и фабриките, където се произвеждат взривни вещества. Там мерките са от две групи. От една страна са съвместните екипи на МВР и ДАНС, които обследват тези обекти и ще дадат ясни предписания за повишаване нивото им на защита.
Заедно с това са разпоредени действия за засилени полицейски патрули, засилена охрана и използване други сили на МВР, за допълнителна охрана на тези обекти, извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват. Тези мерки ще действат до края на годината, след което ще бъде направен анализ за тяхната промяна или продължаване", допълни Демерджиев.

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