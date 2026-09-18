Демерджиев: Над 5 млн. евро за полетите на Пеевски са дошли от доставките на мантинели

Четири дружества са свързани с доставките на мантинели в страната. Тези дружества имат интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Съвета по сигурността към МС, на който са разгледани и темата с охраната на стратегически обекти в страната и антикорупцията.

По думите на Демерджиев договорите на тези дружества са индексирани с над 150 млн. евро. "Многократно се питаше как се отклонява обществен ресурс, сега ще го обясним. Част от парите се отклоняват и отиват в дружество без никаква дейност, ние го наричаме "дружество-касичка". То е послужило за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски. Полетите са за над 5 млн. евро", каза Демерджиев.

Той поясни, че са предоставени поръчките за мантинелите, след което има индексация върху тези суми. "Част от средствата отиват в това дружество-касичка, което инвестира тези средства за плащане на полетите на Пеевски.

"Ние гледаме на тези полети не от гледна точка намеса в личното пространство, а от защита на обществения ресурс", каза Демерджиев.

"Дружеството, платило тези разходи е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства", заяви вътрешният министър. Въпросът е дали този дипломат не е поставен на този пост заради дружеството на баща му, "Въпросът е дали този дипломат не е поставен на този пост заради дружеството на баща му", каза Демерджиев.

"В информацията за четирите дружество прозира името на друг, санкциониран по закона "Магнитски", - депутат от ГЕРБ Владислав Горанов. Той отдава по наем обект на едно от тези дружества. Горанов отдава под наем за не малка сума обект на едно от тези дружества. Виждате до какви връзки се достига и как общественият ресурс се насочва за частни цели. Не мисля, че български дипломатически представител би могъл да бъде излъчен по този начин. Всички материали са събрани в сътрудничество с чужди служби. Тук имаме двама санкционирани по "Магнитски", допълни Демерджиев.

Всички събрани доказателства ще бъдат предоставени на Прокуратурата и на партньорските служби, каза вътрешният министър.