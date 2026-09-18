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Индонезия купи първия си самолетоносач от Италия

Индонезия купи първия си самолетоносач от Италия
АП/БТА

Той ще бъде използван за хуманитарни мисии

Индонезия придоби първия си самолетоносач, закупен от Италия, съобщава Франс прес (АФП). Агенцията подчертава, че най-голямата икономика в Югоизточна Азия активно модернизира остарялото си военно оборудване.

Плавателният съд „Джузепе Гарибалди“, който предстои да бъде преименуван на „Шривиджая“, ще бъде предназначен за небойни мисии и хуманитарни операции при бедствия. Началникът на индонезийските военноморски сили Мухамад Али обясни, че поради честите природни стихии страната има спешна нужда от платформа за транспортиране на голям брой хеликоптери и бърза логистична помощ до изолирани райони. Той допълни, че състоянието на кораба е отлично и се очаква да бъде експлоатиран през следващите 15 до 20 години.

Корабът има дължина от 180 метра, капацитет да превозва до 18 хеликоптера и да настани до 830 души, уточнява говорителят на флота Тунгул. С тази покупка Индонезия става едва втората държава в Югоизточна Азия със самолетоносач след Тайланд.

Президентът Прабово Субианто, бивш генерал, избран през 2024 г., превърна в приоритет обновяването на армията и разширяването на международното сътрудничество. В рамките на тази политика през 2022 г. Джакарта сключила договор за 8,1 млрд. долара за покупката на 42 френски изтребителя „Рафал“, като първите шест бяха доставени през май.

През 2024 г. страната поръча две подводници „Скорпен“ от френската „Навал груп“, които ще се строят в местна корабостроителница.

През юли бе потвърдено, че Индия ще достави на Индонезия ракети с голям обсег.

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