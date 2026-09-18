ФБР разследва дрон, затворил временно летището във Вашингтон

В сряда вечерта въздушният трафик на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон беше временно преустановен за около 20 минути. Мерките за сигурност бяха задействани, след като двама пилоти сигнализираха за дрон, летящ над активната писта, информираха от Федералната авиационна администрация (FAA), цитирано по CNN.

Според аудиозапис, разпространен от платформата ATC.com, пилот на авиокомпанията American Airlines, изпълняващ полет от Тълса, е съобщил на контролната кула, че е забелязал обект, наподобяващ дрон, точно над средата на пистата. Втори пилот на чартърен самолет, подготвящ се за излитане към Ню Джърси, е потвърдил, че е видял съмнителна светлина. В отговор диспечерите са обявили извънредно спиране на трафика поради „неразрешена дейност на безпилотни летателни системи (БПЛА)“ в близост до летищния комплекс.

Въпреки спешното претърсване от страна на летищните служби, дронът не е бил локализиран. Инцидентът е прехвърлен към местните структури и федералните агенции, като ФБР вече разследва случая. Законът предвижда строги санкции за подобни правонарушения, включително глоба до 100 000 долара и една година лишаване от свобода.

Поради близостта си до стратегически обекти като Белия дом, Капитолия и Пентагона, голяма част от въздушното пространство около летището е зона, абсолютно забранена за дронове. Сигурността в района е под постоянен мониторинг, особено след трагичния инцидент от януари 2025 г., когато сблъсък между военен хеликоптер „Блек Хоук“ и пътнически самолет доведе до смъртта на 67 души — най-тежката авиационна катастрофа в САЩ за последните две десетилетия.

Последвалият доклад на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) разкри притеснителна статистика от 15 214 критични ситуации и опасни приближавания на самолети на това летище в периода 2021–2024 г. С територия от едва 860 акра, аеропортът е изключително натоварен, а централната му писта е най-експлоатираната в САЩ, обслужвайки над 800 полета всеки ден.