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Плазмафереза в апартамент: Какви са правилата за процедурата в България?

Плазмафереза в апартамент: Какви са правилата за процедурата в България?
pixabay

Експерти предупреждават за сериозни рискове и необходимостта от медицински контрол

Случаят с обичания гръцки певец Йоргос Мазонакис отново насочи вниманието към безопасността при плазмаферезата и възможните рискове от процедурата.

Тя се използва както при определени заболявания, така и извън медицинските показания - с твърдения за детоксикация и подмладяване.

Какви усложнения могат да настъпят и има ли у нас достатъчно ясна регулация за това кой има право да извършва плазмафереза, при какви условия и на какво място? По темата говориха в ефира на bTV пластичният хирург д-р Николай Георгиев и адвокатът по медицинско право Величка Костадинова.

„Според мен неглижирането на ситуацията е основният проблем. За да се проведе такава процедура са необходими много изисквания и изследвания - пълна кръвна картина, време на кървене, съсирване, креатинин, урея, бял дроб, черен дроб, бъбреци, изследване на кръвната група. Сами разбирате, че това в апартамент е много трудно изпълнимо. При самата манипулация е възможно много неща да се случат“, заяви д-р Николай Георгиев.

„Обемът на кръвта в тялото на пациента може да играе, което да предизвика много неприятна реакция. Нещата са много сериозни и те трябва да бъдат направени в заведение. Защо - защото тръгва процедурата добре, но на десетата минута нещо се обърква. Трябва да има монитор, защото има огромна загуба на белтъци, на калций, на магнезий - елементи, които са важни за сърцето. Информацията е, че е инфаркт, но инфарктът не е еднопосочна улица. Дали в България е възможно - вероятността това да се прави в апартаменти или неоторизирани клиники е голяма. Работиш и копаеш, докато не те хванат. Така е в България“, допълни още докторът.

„Битува разбирането, че всичко, което не забранено в закона, е разрешено. Това е правен принцип в гражданското право, а не в дейност като медицинската помощ. Законът има ясно разписано правило, че оказването на медицинска помощ може да става чрез ясно утвърдените в медицинската наука методи и технологии“, каза адвокат Величка Костадинова.

„Няма утвърден метод против стареене“, отбеляза Костадинова.

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