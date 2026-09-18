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Ламин Ямал: Сблъсквал съм се с расизъм хиляди пъти

Ламин Ямал: Сблъсквал съм се с расизъм хиляди пъти
АП/БТА

Звездата на Барселона разказа за обидите, които е получавал в Испания, и се върна към скандиранията на "Сантяго Бернабеу"

Нападателят на Барселона Ламин Ямал призна, че многократно се е сблъсквал с расизъм в Испания. 19-годишният национал говори откровено за коментарите, погледите и ситуациите, които според него често имат расистки характер, дори когато хората не го осъзнават.

"Да, хиляди пъти. Хората са расистски настроени към теб косвено, понякога дори не го осъзнават. Има много коментари, погледи, ситуации, които са расистки, въпреки че хората не го осъзнават", каза Ямал, цитиран от Mundo Deportivo.

Футболистът обясни, че е израснал в среда, в която подобни прояви не са били нещо необичайно, и призна, че с времето е изградил по-различна реакция към тях.

"Ако този човек ме нарече черен, това изобщо не ме притеснява. Аз съм черен, не съм от друг цвят. Дали е правилно или грешно е друг въпрос, защото той го казва по пренебрежителен начин", заяви играчът на Барселона.

Ямал се върна и към случилото се на "Сантяго Бернабеу" по време на мача срещу Реал Мадрид на 26 октомври 2024 година, когато той и Рафиня станаха обект на расистки и ксенофобски скандирания от трибуните при празнуване на гол.

"Грешно е, но няма да се ядосвам на някой, който е платил билет, за да ме гледа, а след това е неуважителен", добави испанският национал.

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