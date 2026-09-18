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Сигнал за бомба в съда отложи делото срещу Лютви Местан

Сигнал за бомба в съда отложи делото срещу Лютви Местан
Снимка: БТА

Двамата мъже са привлечени под отговорност за тежка катастрофа от 2019 г., отнела живота на шестмесечно бебе

Поради сигнал за бомба тази сутрин бе преустановена работата на съда в Кърджали. Сградата, в която се намират Районният съд, Окръжният съд и Службата по вписвания, е празна след евакуация на служителите. Екипи на полицията извършват щателна проверка за наличие на взривно устройство, информира БНР

Заплахата стана причина да бъде отложено за 11:30 часа предвиденото за днес заседание по делото срещу Лютви Местан и Юсеин Мехмед. Това се посочва в официално изявление от съдебната институция. 

Двамата мъже са привлечени под отговорност за тежка катастрофа от 2019 г., отнела живота на шестмесечно бебе.

Пътният инцидент се случи през месец април преди седем години на главния път за Гърция, в района на село Загорско, община Момчилград. Тогава последва сблъсък между колата на бившия политик и автомобила на семейството, управляван от бащата Юсеин Мехмед.

При катастрофата загина най-малкото дете, а майката и по-голямото братче се отърваха с леки наранявания. 

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