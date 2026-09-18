ЕС ще следи парламентарните избори в Сърбия

Европейският съюз ще следи отблизо парламентарните избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври, и очаква вотът да бъде проведен в съответствие с европейските и международните стандарти.

Пред сръбския портал „Съвременна политика“ от Европейската комисия подчертават, че свободните, честни и прозрачни избори са основен елемент на демокрацията. Според Брюксел начинът, по който функционират демократичните институции и се провеждат изборите, е важен и за напредъка на Сърбия по пътя към членство в ЕС.

От ЕС посочват необходимостта да бъдат гарантирани основните политически свободи и правото на гражданите да направят свободен и информиран избор.

Сред посочените условия са равният достъп на всички участници до медиите, ясно разграничаване между държавата и политическите партии и недопускане на неоправдани предимства заради заемана публична длъжност.

Европейската комисия също така подчертава значението на международното и местното наблюдение на изборния процес. Според ЕС вотът трябва да бъде наблюдаван от Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ, както и от местни наблюдатели.