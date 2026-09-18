Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди хора се събраха в столицата на Косово в петък, за да протестират срещу осъдителните присъди за военни престъпления и присъдите лишаване от свобода, произнесени дни по-рано от Специализираните съдилища за Косово в Хага срещу четирима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), предаде АТА.

Протестиращите отправиха редица искания, насочени към институциите на Косово, включително призиви за отмяна или изменение на законодателството, уреждащо Специализираните камари.

Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими, които бяха сред лидерите на Армията за освобождение на Косово (АОК) по време на конфликта със сръбските сили от 1998-99 г., бяха признати за виновни от Специализираните камари за Косово на 16 септември по четири обвинения за военни престъпления.

Те отрекоха обвиненията и заявиха, че ще обжалват първоинстанционната присъда пред Апелативния съд на специализираните камари.

Присъдите им в затвора предизвикаха силна критика в Косово, където четиримата мъже са широко възприемани от поддръжниците им като национални герои.

Институтът за престъпления, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 г., съобщава, че е регистрирал общо 12 230 жертви на войната, като по-голямата част от тях са етнически албанци, убити от сръбските сили.

Хиляди се събраха в центъра на Прищина, за да протестират срещу присъдите за затвор, наложени на бивши лидери на АОК от Специализираните камари за Косово в Хага.

Говорейки на събитието, Хисни Гучати, ръководител на Организацията на ветераните от войната на Армията за освобождение на Косово (АОК), заяви, че "днес всички ние сме АОК".

"Днес се събрахме, за да се обявим срещу една тежка несправедливост. Призоваваме Специализираните камари да отменят това решение и да вземат предвид гласа на хората, които излязоха на улицата", каза Гукати.

В края на протеста организаторите отправиха четири искания към правителството и президентството на Косово: отмяна или изменение на закона за специализираните камари; уволнение на министъра на правосъдието Доника Гервала; предоставяне на неограничена подкрепа и достатъчно финансиране за правната защита на обвиняемите; и привличане на водещи международни експерти в подкрепа на защитата на АОК.

Гервала е подложена на критики за това, което опонентите ѝ определят като неспособност да отговори на Специализираните камари относно решението, с което се осъждат бивши лидери на АОК.

Висши политически фигури също се присъединиха към протеста, който се проведе на главните площади на столицата. Сред тях бяха лидерът на Демократическата партия на Косово (ДПК) Бедри Хамза и депутати от ДПК и Алианса за бъдещето на Косово, включително Рамуш Харадинай.

Протестиращите скандираха "АОК" и държаха плакати, изразяващи несъгласие с решението на съда.

Преди началото на демонстрацията косовската полиция призова участниците да спазват инструкциите на служителите, да се въздържат от хвърляне на предмети или други твърди предмети и да не носят маски.

По време на протеста близо до централата на Мисията на Европейския съюз за върховенство на закона в Косово (EULEX) в Прищина, която беше частично повредена от пожар в сряда, някои протестиращи бяха видени с маски.

Петъчният протест, организиран от Организацията на ветераните от войната на Армията за освобождение на Косово (АОК), последва серия от демонстрации, проведени в цялата страна, откакто съдът призна бившите лидери на АОК за виновни.

Ден по-рано Тачи, бившият президент на Косово, призова гражданите да запазят спокойствие след осъдителната присъда срещу него и неговите колеги, бивши членове на АОК.

Неговият адвокат, Лука Мишетич, предаде посланието на Тачи в четвъртък, в което бившият президент благодари на гражданите за подкрепата им и определи присъдата от 16 септември като несправедлива.