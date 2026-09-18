Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща частично в международния футбол, след като бе включена в жребия за световния фестивал за юноши до 15 години, обявен от ФИФА. Страната бе изключена от състезанията на ФИФА и УЕФА след военната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., но получи покана за турнира за юноши до 15 години миналия декември, заедно с всички 211 федерации-членки на ФИФА, като част от първото смекчаване на наложената й забрана.

При жребия Русия попадна в една група с Турция, Афганистан, Джибути, Сиера Леоне и Судан за дебютното издание на турнира, чийто домакин следващия месец ще бъде Азербайджан. Изключването на Русия от международния футбол бе наложено, след като редица европейски федерации заявиха, че техните отбори няма да играят срещу руски съперници.

Решението на ФИФА и УЕФА по-късно бе потвърдено от Спортния арбитражен съд (CAS), пред който футболните централи изтъкнаха, че биха се изправили пред хаос в състезанията си, ако на руските отбори бъде разрешено да играят, а бъдещите им съперници започнат да бойкотират мачовете.

Към момента няма изгледи руските отбори да се завърнат в европейските първенства или Шампионската лига (при мъжете и жените).