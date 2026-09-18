Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Десетият кръг в Първа лига идва с няколко любопитни сблъсъка, в които има както отбори под напрежение, така и тимове, които ще търсят затвърждаване на добрата си форма. Макар двубоят между Левски и Лудогорец да беше отложен, програмата отново предлага срещи, които могат да разместят пластовете както в челото, така и в долната част на класирането. Началото идва със столичен сблъсък между Славия и ЦСКА 1948, а този мач носи достатъчно интрига още преди първия съдийски сигнал.

Славия - ЦСКА 1948

Откриващият мач от 10-ия кръг противопоставя два отбора, които имат какво да доказват. Славия продължава да бъде сред съставите, замесени в най-нискорезултатните срещи в елита, което подсказва, че и този път "белите" вероятно ще разчитат на по-предпазлив и организиран футбол.

Любопитен детайл преди двубоя е, че Славия няма победа над ЦСКА 1948 в последните си 7 мача. Серията със сигурност дава допълнителна мотивация на домакините, които ще опитат да я прекъснат пред собствена публика.

При гостите също не липсват интересни сюжетни линии. ЦСКА 1948 вече поглежда и към 1/4-финала за Купата на Елита срещу ЦСКА, а в клуба продължава да се говори и за селекцията, след като не успя да привлече бразилския нападател Брандао.

Емерсон Барбоса пък не скри големите си амбиции и заяви, че мечтае да стане шампион с отбора. ЦСКА 1948 ще опита да продължи добрата си серия срещу Славия, докато "белите" имат възможност най-сетне да сложат край на седемте поредни мача без успех срещу този съперник.

Дунав - Ботев Враца

Дунав влиза в срещата след доста колебливо начало на сезона, което е третото най-слабо за новак в елита през последните 10 години. В Русе вече предприеха и промяна, след като се разделиха с Луканов и представиха Чиликов, който ще води отбора в опит да стабилизира представянето му. Предстоящият двубой ще бъде и неговият 10-и мач като треньор в елита.

За Дунав има и добра новина преди срещата - наказанието на Антониу изтече и той отново ще бъде на разположение. Русенци ще търсят задължителни точки у дома, особено на фона на трудния старт и нуждата бързо да намерят повече постоянство.

Ботев Враца пък за първи път през сезона е в серия от два поредни мача без загуба, което дава малко повече спокойствие на отбора. При равенството с Левски най-пропускливата защита в първенството успя да издържи на сериозния натиск, а Тодор Симов подчерта след срещата, че този тим многократно е показвал характер.

Статистиката също е в полза на врачани, които вече 8 години нямат загуба от Дунав. Това обаче е един от онези мачове, в които моментното състояние и напрежението върху домакините могат да се окажат по-важни от историята на преките двубои.

Септември - Ботев Пловдив

Септември влиза в двубоя с доста въпросителни около отбора, като все още няма пълна яснота за бъдещето на Симао Фрейташ. Португалецът натрупа напрежение и след последния мач с Лудогорец дори изрази недоволство към съдиите, а резултатите също не помагат особено - столичният тим вече е близо месец без победа.

Допълнителен проблем е представянето у дома, където Септември е третият най-слаб домакин от началото на сезона. Именно това прави задачата още по-трудна, защото тимът има нужда от точки, за да прекъсне негативната серия и да върне малко спокойствие.

Ботев Пловдив също не се намира в най-убедителния си период, но показа по-стабилно лице в пловдивското дерби, където запази суха мрежа едва за втори път през сезона. Това поне дава основа, върху която "канарчетата" могат да стъпят преди гостуването в София.

Любопитното е, че през миналия сезон Ботев записа дубъл над Септември, което дава известно психологическо предимство на пловдивчани. Предстои да се види дали тази тенденция ще продължи, или столичният тим най-сетне ще сложи край на серията си без победа.

Арда - Черно море

Арда влиза в мача след две поредни загуби, в които допусна общо 7 гола, и това със сигурност е сигнал, че отборът трябва да стабилизира най-вече играта си в защита. Позитивна новина за клуба е повиквателната на Бурак Аканджъ за националния отбор на Турция до 19 години, което е признание за неговото представяне.

Тимът от Кърджали вече знае и следващото си препятствие за Купата на Елита, където изтегли Левски. В първенството обаче задачата сега е съвсем различна - Арда е отбелязвал гол във всеки свой мач до момента, така че в предни позиции отборът показва постоянство, което трябва да бъде подплатено с по-стабилна игра отзад.

При Черно море напрежението е много по-осезаемо. След поредицата от слаби резултати Илиан Илиев не скри разочарованието си и определи ситуацията като "престъпление", а феновете също излязоха с категорична позиция, че търпението им се е изчерпало.

Въпреки това ръководството на варненци засега застава зад треньорския щаб и подчерта, че моментът не е за промени. Най-сериозният проблем остава защитата, която е най-слабата в първенството, а гостуване на отбор, който все още е отбелязвал във всеки свой мач, със сигурност не изглежда като лесна възможност за излизане от кризата.

Спартак Варна - Локомотив София

Спартак Варна влиза в срещата в неприятна серия от 6 поредни мача без победа и напрежението около отбора постепенно се покачва. Допълнителна тема е бъдещето на Васил Петров, който призна, че все още няма окончателно решение около своя статут, което също не носи особено спокойствие в този момент.

В лагера на варненци обаче има и позитивни новини. Документите на Закария Тиндано вече са готови, а Цветослав Маринов отново получи повиквателна за националния отбор до 21 години. За Спартак обаче най-важното остава прекъсването на дългата серия без успех, особено пред собствена публика.

Локомотив София също не може да се похвали с добър старт. За първи път в историята си "железничарите" са без победа след първите 9 мача от сезона, което поставя тима в доста необичайна и неприятна ситуация. Въпреки това Любо Пенев остава оптимист и подчерта, че отборът играе добър футбол, а точките ще дойдат.

За гостуването във Варна Локомотив ще бъде без наказания Георги Минчев, но добрата новина е завръщането на Божидар Кацаров. И двата отбора влизат в мача с огромна нужда от победа, което прави сблъсъка особено важен в битката за излизане от долната част на класирането.

Локомотив Пловдив - ЦСКА

Локомотив Пловдив влиза в един от най-интересните мачове от кръга с няколко кадрови въпросителни. Операцията на Александър Александров е преминала успешно, но възстановяването му ще продължи около 4 месеца, докато Тодор Павлов и Севи Идриз продължават да тренират на облекчен режим.

"Смърфовете" ще трябва да платят и глоба в размер на 3255 евро след пловдивското дерби, а вече знаят и следващия си съперник в Купата на Елита, където ще се изправят срещу Черно море. Преди това обаче предстои далеч по-сериозният тест срещу един от най-силно представящите се отбори в първенството.

ЦСКА е само на 2 точки от върха, като разполага с най-доброто нападение и втората най-стабилна защита в шампионата. Резултатите дават самочувствие на "червените", но около клуба не липсват и теми извън терена, сред които е въпросът дали Алексей Шпилевски ще бъде следващият треньор на отбора.

Допълнителен заряд носи и фигурата на Любо Пенев, който се обърна към привържениците с думите "Благодаря ви, армейци". Историята между двата клуба също дава любопитен детайл - Зварч има 8 гола в 20 мача за Локомотив и 11 попадения в 17 срещи за ЦСКА. Всичко това прави двубоя в Пловдив един от основните акценти на 10-ия кръг.