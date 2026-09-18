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ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен
АР/БТА

Десетки хиляди души са били принудени да напуснат домовете си и спешно се нуждаят от помощ

Сраженията в Йемен допълнително усложняват тежката хуманитарна ситуация в страната, предупредиха представители на ООН в Женева, цитирани от ДПА.

Десетки хиляди души са били принудени да напуснат домовете си и спешно се нуждаят от помощ.

Около 22 милиона души, или близо половината от населението на Йемен, разчитат на хуманитарна помощ, заяви Абдусатор Есоев, ръководител на мисията на Международната организация по миграция (МОМ) в страната.

По думите му възможностите за оказване на помощ са силно ограничени, а наличните запаси скоро могат да бъдат изчерпани.

„Ресурсите ни са много, много, много ограничени и запасите ни ще бъдат изчерпани съвсем скоро“, каза Есоев.

Представителят на Фонда на ООН за населението Франческо Галтиери също предупреди, че кризата се задълбочава с всеки изминал час. Организацията работи основно в сферата на сексуалното и репродуктивното здраве.

Йемен е в конфликт от години, като правителствените сили се сражават с подкрепяната от Иран ислямистка милиция на хутите. Групировката контролира северната част на страната и столицата Сана от 2014 г.

Миналата седмица хутите са установили контрол над крайбрежната зона на Червено море по протежение на стратегическия проток Баб ел Мандеб. Боевете продължават и във вътрешността на страната.

По данни на МОМ най-малко 112 000 души са били принудени да напуснат домовете си. Повече от 100 000 от тях са се разселили само през последните две седмици.

Сред разселените има много жени с деца, които са напуснали домовете си без имущество. По думите на Есоев някои жени са били принудени да раждат на открито, без достъп до медицинска помощ.

Около 2000 бременни жени се намират сред разселените, посочи Галтиери. По негови оценки около 200 от тях се очаква да родят в близко бъдеще.

Хуманитарните агенции на ООН призовават за спешно допълнително финансиране. Някои от програмите за помощ в момента разполагат с по-малко от 20 процента от необходимото финансиране.

Междувременно около 3000 души са пристигнали с лодки в Джибути, от другата страна на Аденския залив. Най-краткото разстояние през протока Баб ел Мандеб е малко над 25 километра.

При пристигането си бежанците разказват за внезапни бомбардировки, артилерийски обстрел и стрелба. По думите на Сандрин Дезамур, представител на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) в Джибути, много майки са били принудени набързо да събират децата си и малкото вещи, които са могли да вземат.

Част от пристигналите са оставили свои близки в Йемен и се надяват да успеят да ги доведат при себе си. В същото време морето е бурно, а недостигът на гориво в Йемен допълнително затруднява придвижването.

Джибути приема новопристигналите, въпреки че страната вече е домакин на около 36 000 бежанци, основно от Етиопия и Сомалия.

Държавата се намира в Африканския рог и има население от около 1,2 милиона души. Бежанците представляват приблизително 3 процента от населението ѝ.

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