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Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия
АР/БТА

Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

Русия настоява Япония да премахне американските ракетни системи „Тайфун“, разположени на нейна територия. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Москва вече няколко пъти е изразявала недоволството си от присъствието на системите в Япония. Те бяха разположени по време на съвместни военни учения на Япония, Австралия и САЩ този месец. Според руската страна системите създават заплаха за сигурността на Русия, съобщава Ройтерс.

Захарова припомни и протестната нота, която Москва е изпратила до Токио на 3 септември. По думите ѝ японските власти трябва да се отнесат „много сериозно“ към отправеното предупреждение.

„Тайфун“ е ракетна система със среден обсег, която може да изстрелва ракети СМ-6 и „Томахок“.

Между Русия и Япония през последните седмици са разменени няколко дипломатически протестни ноти. Според Ройтерс причината е и посещението на руския президент Владимир Путин на един от спорните Курилски острови.

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