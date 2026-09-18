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Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Първите съставени актове вече са факт – за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители, съобщи новият председател на регулатора

Мая Манолова, новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщи за предприети действия срещу пазарните нарушения в първия ден от встъпването си в длъжност, като първите санкции вече са наложени на дружества в енергийния сектор.

В официална публикация в социалната мрежа Facebook Манолова разкри, че е започнала работа по конкретен списък с нарушения веднага след поемането на поста. „Спекулантите и скандалните практики съм си записала собственоръчно още в първия ден. Първите съставени актове вече са факт – за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. От първия ден, да“, написа бе тя.

Новият ръководител на държавния регулатор призна, че мащабът на злоупотребите е сериозен и вече е идентифицирала десетки системни пропуски. По нейните думи, тя разполага със „списък с поне 40 проблема в политиката по защита на потребителите“, които по думите ѝ са обогатили представата ѝ за съществуващия „потребителски хаос“ в страната.

Манолова не скри факта, че институцията е изправена пред сериозен дефицит на капацитет, но обеща законодателни и административни промени в най-кратки срокове. „Разбира се, ресурс и правомощия няма. А до дни ще обявя какво още липсва, за да не е само на хартия защитата на потребителите. И как ще го набавим. План има“, подчерта председателят на КЗП.

В края на своето обръщение тя изрази признателност към своя екип и благодари на експерта Александър Колячев за предоставената професионална информация в сгъстен вид, която ѝ е позволила да стартира проверките незабавно. Манолова благодари и за топлия прием на служителите в КЗП, като увери, че ще разчита на опита на всеки експерт в комисията.

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