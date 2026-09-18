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Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Британският стартъп Vsim разработва технология, която позволява на роботи да усвояват нови умения за минути

Британският стартъп Vsim разработва технология, която позволява на роботи да усвояват нови умения за минути, вместо за дни, пише BBC.

Един от роботите, Фредо, вече демонстрира способност да се придвижва, да разпознава предмети и да ги хваща.

Уменията му се разработват първоначално във виртуална среда. Компютърна симулация изпълнява дадена задача хиляди или милиони пъти, докато бъде открит ефективен начин за изпълнението ѝ. След това полученото решение се прехвърля към физическия робот.

Основателите на Vsim Мишел Лу и Киър Стори са създали компанията през 2022 г., след като са работили по технологии за роботизирани симулации. Те са оптимизирали софтуера си за работа с графични процесори, използвани широко при изкуствения интелект.

Според Стори системата може да симулира около 20 000 възможни развития на ситуацията само за секунда. Това би позволило на роботите да реагират по-бързо на непредвидени обстоятелства в среди като домовете, където постоянно могат да се появяват хора, животни или други препятствия.

Подобни технологии разработва и Nvidia. Компанията не произвежда собствени роботи, а създава софтуер, чрез който други организации могат да ги обучават и управляват. Според специалиста по роботика Спенсър Хуанг простите действия, като вземането на бутилка, вече не са голямо предизвикателство. По-трудни остават продължителните задачи, които изискват последователно изпълнение на няколко действия.

Изследователката от Кеймбридж Рика Антонова също определя бързата симулация като обещаващ подход. Тя обаче отбелязва, че виртуалните среди все още не могат напълно да пресъздадат реалния свят. Особено трудни за моделиране са деформируеми предмети и действия като рязане.

Vsim възнамерява да продължи разработките си с помощта на втори робот, наречен Начо. Целта е технологията да бъде усъвършенствана и да може да работи с различни видове роботи.

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