Къде се пътува трудно на 19 септември: две ленти към Кулата и ремонти по „Хемус“

На 19 септември движението по път I-1 в района на Симитли е организирано с две ленти към Кулата и една към София. Целта е да се поеме засиленият трафик към Банско, Сандански и граничния пункт с Гърция в началото на почивните дни.

Днес няма обща часова забрана за камионите над 12 тона – следващото такова ограничение е предвидено за 22 септември.

Две ленти към Кулата

В района на Симитли автомобилите към Кулата се движат в две ленти, а към София – в една. Организацията важи и днес и е част от мерките за облекчаване на трафика през празничните дни.

На 22 септември посоката ще бъде обърната – две ленти ще бъдат осигурени към София и една към Кулата.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София остава затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, а срокът на организацията е удължен до 24 септември.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също преминава двупосочно в платното към Варна. Днес е последният обявен ден на това ограничение.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Марица“

Между 109-и и 110-и км към „Капитан Андреево“ се ремонтират фугите на селскостопански подлез и мостово съоръжение.

Движението се извършва в една лента, а максималната скорост е ограничена до 50 км/ч. Ремонтът при 68-и км към София вече не присъства в актуалния пълен бюлетин на АПИ.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, продължават дейностите по почистване и събиране на отпадъци. Срокът им е удължен до 25 септември.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между приблизително 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Участъкът от път II-27 между Долина и Добрич е затворен до 20 септември. Обходът е през Добрич, Малка Смолница, Златия, Самуилово и Долина. По направлението Добрич – Балчик се преминава поетапно в една лента.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново се преминава поетапно в една лента заради ремонт. В района на Пчелиново също се работи в една лента заради подмяна на камери.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за леките автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 19 септември ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Следобед над планинските райони в Западна България на отделни места ще превали краткотрайно.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието – между 24 и 26 градуса, а в София – около 28 градуса.

В планините температурата ще достигне около 22 градуса на 1200 метра и около 14 градуса на 2000 метра. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с вълнение на морето около 2 бала.