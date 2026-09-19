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Центърът на София без автомобили през уикенда: Ето кои улици затварят

Центърът на София без автомобили през уикенда: Ето кои улици затварят
БТА

Ограниченията започват от днес и ще останат в сила и в неделя, а по спирките на градския транспорт предупреждават пътниците за промените

Част от центъра на София остава без автомобили този уикенд. От ранните часове на днешния 19 септември влизат в сила временни ограничения на движението и паркирането, които ще продължат и на 20 септември. Причината е инициативата "Уикенд без автомобили", организирана в рамките на Европейската седмица на мобилността.

За промените са предупредени и пътуващите с градския транспорт. По електронните табла на спирките в София се изписва информация за временната организация на движението, за да могат гражданите да предвидят повече време за придвижване и да се съобразят с ограниченията.

Къде не може да се минава с автомобил?

От 4:30 часа днес до 23:30 часа в неделя, 20 септември, се забранява движението на автомобили по бул. "Цар Освободител" в участъка между ул. "Княз Александър I" и бул. "Васил Левски".

Преминаването през пл. "Народно събрание", ул. "15-и ноември" и ул. "Георги С. Раковски" остава възможно съобразно въведената временна организация.

От 4:30 часа на 19 септември до 18:00 часа на 20 септември е забранен и престоят и паркирането по ул. "15-и ноември" между ул. "Шипка" и бул. "Цар Освободител".

Защо затварят част от центъра?

Промените са част от Европейската седмица на мобилността, която се провежда между 16 и 22 септември. Инициативата цели да насърчи придвижването пеша, с велосипед и с градски транспорт и да покаже как части от градското пространство могат временно да бъдат освободени от автомобилния трафик.

През уикенда освободената от автомобили зона на бул. "Цар Освободител" ще бъде предоставена на пешеходци и велосипедисти.

Нови ограничения и велошествие в неделя

Шофьорите трябва да имат предвид и допълнителни временни промени на 20 септември, когато между 10:00 и 12:00 часа ще се проведе градско велошествие.

То ще започне от пл. "Народно събрание", след което участниците ще преминат по бул. "Цариградско шосе", ул. "Самоковско шосе" и бул. "Копенхаген", преди да се върнат обратно към центъра.

Заради събитията придвижването с автомобил в централната част на София може да бъде затруднено през целия уикенд, затова гражданите е добре предварително да проверяват маршрута си и актуалната информация за градския транспорт.

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