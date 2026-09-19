Последни топли дни, от понеделник - студ и дъжд

Днес и утре ще бъде предимно слънчево, времето ще ни напомня на лятото. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в отделни котловини между 7° и 10°, максималните – между 27° и 32°, по-ниски по крайбрежието на морето. В София минималната температура ще бъде около 11°, максимална – около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 24° - 26°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

През новата седмица облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд, също и гръмотевици. В Западна и в Централна Северна България се очертават интензивни. Във вторник и сряда (първа есен) ще е облачно, ветровито и все по-хладно. В източната половина от страната и в Рило-Родопската област ще превалява. Температурите ще са средно между 15° и 20°.