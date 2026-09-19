Аутопсиите по случая „Петрохан“: Фенобарбитал е открит в тялото на Калушев

Фенобарбитал е открит в тялото на Калушев при изследванията по случая със смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Това съобщи началникът на Клиниката по съдебна медицина и деонтология в УМБАЛ „Александровска“ доц. д-р Александър Александров в ефира на БТВ.

По думите му веществото има упойващо действие. Съдебният медик коментира и начина, по който са извършени експертизите на телата, като уточни, че аутопсиите от Петрохан и Околчица са били поверени на различни специалисти.

Различни съдебни медици са отговаряли и за цялостните експертизи, посочи доц. Александров.

Той коментира и искането на част от близките на загиналите да бъде отстранен от случая. По думите му самият той не участва пряко в разследването и затова няма основание да се оттегля.

На пресконференцията бяха представени и данни от съдебномедицинските изследвания на телата на младите мъже. Според доц. Александров са установени изменения в областта на аналните отвори, които според експертната оценка свидетелстват за продължителна травма на сфинктера.

Съдебният медик заяви още, че няма съмнение относно непосредствената причина за смъртта на жертвите от Петрохан и Околчица. По думите му двете момчета са били застреляни.

Разследването на смъртта на шестимата души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица продължава, като съдебномедицинските и останалите експертизи са сред основните доказателства за изясняването на обстоятелствата около случая.