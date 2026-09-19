Посланикът ни в ОАЕ проговори за полетите на Пеевски: Твърденията са неверни

Българският посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов категорично отрече той или членове на семейството му да са свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Реакцията му идва след като МВР обяви данни за 36 полета на стойност над 5 млн. евро, които според вътрешното министерство са били платени от дружество на бащата на дипломата.

„Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до ОАЕ и от ОАЕ, включително на г-н Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети“, заяви Йорданов пред bTV.

Посланикът потвърди, че баща му има дялово участие във фирма, но заяви, че по думите му дружеството никога не е участвало в обществени поръчки за мантинели. Йорданов отхвърли и твърденията, че баща му е бил пряка връзка за организирането на полети.

Какво твърди МВР

Ден по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев представи данни от проверка, според които четири свързани дружества са получили почти всички проверени обществени поръчки за производство, доставка, монтаж и поддръжка на мантинели.

Според МВР част от средствата впоследствие са били насочвани към дружество без собствена дейност, определено от Демерджиев като „дружество касичка“.

По думите на вътрешния министър именно чрез него са платени 36 частни полета на Делян Пеевски на обща стойност над 5 млн. евро. Демерджиев заяви, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ.

Вътрешният министър съобщи впоследствие, че информацията за това кой е финансирал полетите е получена от малтийските служби.

Според представените от МВР данни през 2020 г. дружеството е закупило и самолет за 36 млн. лева, който впоследствие е бил предоставен на малтийска компания за извършване на авиационни услуги.

Материалите, събрани от МВР, са изпратени на Софийската градска прокуратура.

Пеевски също отхвърли твърденията

Делян Пеевски отрече представените от вътрешния министър данни и заяви, че той и семейството му сами са плащали полетите си.

Лидерът на ДПС определи твърденията на Демерджиев като измислици и обяви, че ще сезира прокуратурата.

От МВР съобщиха още, че при проверка на данъчните декларации на Пеевски въпросните полети не са установени като декларирани разходи или подаръци. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

Започва процедура за освобождаване на посланика

След оповестяването на данните министърът на външните работи Велислава Петрова извика спешно Иван Йорданов. От външното министерство съобщиха, че започва процедура за освобождаването му.

Премиерът Румен Радев поиска дипломатът да бъде отзован възможно най-бързо.

В рамките на същата проверка Демерджиев посочи и името на депутата от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов. Според вътрешния министър фирма на Горанов е отдавала под наем обект на едно от дружествата, попаднали в проверката за обществените поръчки.

Горанов потвърди пред bTV наличието на договор, но заяви, че отношенията са изцяло на търговски принцип. По думите му неговата консултантска компания е отдала помещение на „КМВ Системи за пътна сигурност“ срещу 1000 евро месечно, като договорът е надлежно деклариран.

Проверката по изнесените данни продължава. Временно изпълняващият функциите главен прокурор разпореди проверка на информацията, представена публично от институциите.