Асен Василев за мерките на кабинета: 500 000 души ще получат по една "туба с грижа"

Мерките на правителството за справяне с високите цени са закъснели, разпокъсани и няма да решат основните проблеми. Това заяви Асен Василев от "Продължаваме промяната" пред БНТ.

По думите му още преди изборите е било ясно, че България ще има нужда от сериозен антикризисен пакет заради проблемите с енергоносителите и зърното.

"Беше предвидимо, че ще има проблем с цените. Още април месец казахме, че в бюджета за 2026 година трябва да се заложи сериозен антикризисен пакет, който да се активира, ако се влошат нещата", заяви Василев.

Той направи паралел с икономическата ситуация през 2022 година и защити предприетите тогава бюджетни мерки.

"Тя позволи българската икономика да не катастрофира. Тя направи така, че доходите да растат по-бързо от цените", каза Василев.

Според него сегашните проблеми с дефицита не произтичат от политиката през 2022-2024 година, а от решения, взети през 2025 година, включително поемането на нов дълг.

"2025 година, ако си спомните колко критикувахме първия бюджет на Желязков, защото вътре бяха заложени 8 милиарда лева дълг, за които нямаше никакво обяснение", заяви той.

Основната му критика обаче беше насочена към настоящите антикризисни мерки.

"Това, което нас ни притеснява, е, че мерките, които се вземат, са на парче, много бавни и неефективни и няма да решат проблема", посочи Василев.

Като пример той даде обявения пакет за горивата на стойност 300 млн. евро.

"На хартия е много щедър - 300 милиона евро. Реалното нещо, което ще влезе в българската икономика от тези 300 милиона, са 30 милиона евро, които ще отидат при хората, които са на социални помощи", каза той.

По думите му около 500 000 души ще получат по 50 евро помощ, което той определи като недостатъчно при сегашните цени на горивата.

Василев разкритикува и предвидените 100 млн. евро за земеделските производители. Според него схемата е насочена основно към големите зърнопроизводители и няма да има пряк ефект върху крайните цени на храните.

"80% от тези 100 милиона ще отидат при 20 семейства. Другите 13 980 човека ще получат 20% от тези пари", заяви той.

Според Василев по-ефективен подход би бил част от средствата да бъдат насочени към компенсации за високите цени на електроенергията за бизнеса.

"Това нещо веднага ще позволи на бизнеса да му се освободи ресурс или да вдигне заплатите, или да не вдига цените", каза той.

В края на разговора Василев коментира и предстоящата президентска кампания, като призова тя да бъде съсредоточена върху качествата и досегашната работа на кандидатите, а не върху лични атаки и компромати.

"Българските граждани трябва да решат кой е човекът, който може да бъде силен, независим и отговорен президент на България. И това минава през ясен поглед - този човек в предишните си служебни задължения какво е правил", заяви Асен Василев.